港濱歷史公園特色遊戲場 3方案開放投票

台南市安平港濱歷史公園推出台南首座結合民眾參與的示範性共融特色遊戲場，日前已舉辦工作坊提出3個未來規畫的主題方向，即日起開放民眾上網投票，盼設計出最符合民眾期待的公園遊戲場。

台南市工務局指出，方案一為「深海歷險趣」，以「水」為整體設計主軸，讓整座公園遊戲及休閒空間以具象、抽象的方式與水結合。

方案二為「林野尋夢樂」，以基地環境特色及安平在地元素，例如「港口」、「燈塔」、「戰船」等，分別以抽象與具象、動態與靜態、自然與人文等不同方式，將元素融入公園設計中，再結合兒童喜歡與自然互動的空間模式，發想出兒童在林野穿梭玩樂。

方案三「奇洋航海行」以古戰船為主題，保留現況安平塔供為兒童故事說演廣場，結合鯤鯓意象的大魚廣場，營造古內海港濱遊戲，自然及遊戲空間結合，發想出讓兒童成為航海員，在港濱歷史特色公園航海冒險。

工務局表示，為打造台南市首座公民參與的特色遊戲場，去年底舉辦1場專家、2場兒童的工作坊活動，貼近了解孩子對於遊戲強度的需求程度。民眾即日起到4月5日，可到https://p.tainan.gov.tw/u/v6q3投票。