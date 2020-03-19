台南停課不停學 線上直播教數學
新冠病毒疫情持續升溫，台南市教育局因應停課不停學的可能需求，已完成3種線上自學模式的規畫，部分老師也完成線上直播教學的準備。市長黃偉哲今天到崇明國中聽課，實際和老師、學生接觸，了解老師透過平台，與學生互動式直播教學的情形。
黃偉哲看了老師運用通訊軟體，對學生進行遠距視訊線上直播教學的實施情形，肯定教育局和崇明國中的積極作為，並對老師能就學生在家自主學習的可行模式和可用資源，做充分盤點和完整規畫，表示感謝。他強調，隨著全球疫情的快速擴散，台灣的疫情的升高，未來各級學校學生隨時都有可能因學校停課、受居家隔離、居家檢疫或自主健康管理而在家自學，因此必須事先妥善做好準備，不可以因停課而中斷學生的學習。
教育局長鄭新輝表示，為做好學生停課不停學準備，教育局共規畫3種可行的線上自主學習模式。其中一種就是由教師透過通訊軟體，在同一時間與班上不同地點的學生，進行遠距視訊教學。透過實際演練，輔導團接著會進行第二階段教師直播教學的推廣研習，讓教師和學生都可以熟悉操作方式。
鄭新輝說，目前已盤點完成現有和即將採購的平板與筆記型電腦共1萬1330台，配合5大電信業者提供的無線網路優惠方案，將可提供家中無資訊設備和網路的學生在家自主學習需求，讓家長放心。
崇明國中校長陳威介表示，今天模擬在停課時，師生如何在各自家中上1堂數學課。老師蔡宗榮選用微軟於103年即與南市教育局合作進行師生單一帳號整合的軟體Microsoft Teams，由師生在指定的時間點，一同進入平台，即可讓線上教學同步化；並透過視訊互動，進行數學課程的教學與評量，且可以隨時透過互動，掌握學生的學習專注度，也可即時回應學生的學習問題。
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