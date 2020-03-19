台南市防疫新措施 家長返國學生一起隔離或檢疫

台南市長黃偉哲今天上午宣布，即日起南市高中職以下公私立學校及幼兒園學生，或與學生共同生活的家人，若近14天有受居家隔離、居家檢疫或自主健康管理，期間一律由學校核給學生防疫假，不必到校上課，並由學校規畫在家線上自主學習課程與進度，等返校再由學校安排學習輔導或補救教學，讓學生的學習能順利銜接。

教育局長鄭新輝表示，由於全球疫情擴大，國內疫情也升溫，疾管局已宣布返國民眾一律須受居家檢疫，南市為掌握具傳染風險學生並阻絕傳染風險於校園外，3月17日起就進行學生及共同生活家人近14 天的旅遊史調查，且要求學生或共同生活的家人若有出國、受居家隔離、居家檢疫或自主健康管理，須向導師報告，並由學校採取必要的防疫宣導與措施。經調查，有100多名學生的共同生活家人有出國史，且目前學生受居家檢疫或自主健康管理有26人。

鄭新輝說，若與學生共同生活的家人存有潛在的傳染風險，這些學生也容易暴露在傳染風險中，造成校園防疫壓力。經邀集校長、教師與家長團體討論並向市長報告後，為確保校園防疫零風險並避免產生防疫缺口，因此由市長宣布，給予符合條件的學生防疫假，在家自主學習。