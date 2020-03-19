打開門就是綠地 台南下營舊糖鐵軌道變身好望角公園
台南市下營市區台糖舊鐵道閒置多年，雜草叢生，影響附近居民的生活品質，下營區公所向市府都市發展局爭取到「好望角」計畫經費，進行環境大改造，300多坪土地進行綠美化外，原有的鐵軌、轉轍器、老樹都有保留，環境煥然一新，住戶打開門就面對美麗公園，開心不已。
位在台南下營區日照中心旁的台糖土地，遺留有早期的運蔗火車的鐵軌，但長期缺乏管理，雜草叢生，成為環境的髒亂點，附近居民抱怨不已，公所也認為影響生活環境，向台南市都發局爭取「好望角」的經費補助，進行綠化美空間改造。
下營區公所表示，工程保留原有的老樹木、台糖鐵軌，轉轍器等，並在鐵軌間鋪上小石子，營造成為小步道，加上清除雜草及配合三月植樹月，共同打造綠意盎然的環境，居民都相當開心，一開門就面對300坪公園，每天都可以舒適地散步休閒。
下營區長姜家彬表示，「好望角」環境改造工程共爭取75萬元經費，因屬於台糖土地，由公所與台糖簽訂5年承租契約，第一期工程佔地近300坪，另外旁邊緊鄰有另300坪的空地，也將爭取第二期經費進行環境改造，透過營造綠美化的友善環境，提供區民舒適的生活環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言