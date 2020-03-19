防堵新冠肺炎 嘉大規劃「同步」及「非同步」視訊授課

面對新冠肺炎疫情越來越嚴峻，嘉義大學校長艾群昨天下午召集校內主管，討論嘉大如面臨停課因應做法，決議全校教師可選擇「同步視訊授課」或「非同步授課」進行線上遠距教學，如為實驗課、實作課因涉及實際操作，由授課老師提早規劃。

嘉大表示，同步教學系統目前可使用Zoom、Webex、Meet等；非同步教學部份，建議教師可先行錄製課程或PPT數位教材，上傳於個人Moodle教學平台，再以學習統計及線上作業評分，線上討論，線上測驗等方式進行。

嘉大說明，本月20日將陸續開設「教學平台線師生視訊討論」等線上教學研習，讓每位老師熟悉線上教學操作。電算中心本月23日前，會提供全校教師「同步視訊授課」，或「非同步授課」線上懶人包操作手冊；教務處亦著手調查每門課程，如面臨停課時，該課程教師所採用的線上教學方式，預計於本月27日連假前完成所有課程調查。

另嘉大教職員工自本月23日起試行異地辦公，同仁之間需間隔1公尺以上，或擇其它空間辦公，一級主管需先檢查，家中電腦是否可正常簽核公文，避免延宕公務。