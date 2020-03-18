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獨／租約到期加上擋不注疫情 斗六中華電影城3月底熄燈

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
雲林縣斗六市區內唯一一家的中華電影城也將熄燈，只營運到3月底。圖／翻攝自網路
雲林縣斗六市區內唯一一家的中華電影城也將熄燈，只營運到3月底。圖／翻攝自網路

新冠肺炎疫情持續延燒，雲林斗六市唯一一家的斗六中華電影城，稍早貼出公告指出，租約到期將營運到3月底；影城簡姓經理也證實此消息，他說，租約到期加上疫情影響，不得不停業，謝謝雲林鄉親支持。

斗六中華電影城也在官方臉書貼出公告，影城表示，「感謝廣大的雲林鄉親們，從開幕到現在一路的陪伴。在此向大家致上十二萬分的謝意，但很遺憾因租約到期，不得不畫上休止符吹起熄燈號」。

「最後營業日將謹訂於109年3月31日最後一場放映後結束，造成您的不便，敬請見諒。也由衷感謝，這些年來，對於我們的支持與愛護。」

中華電影城是許多雲林鄉親的回憶，貼文一出引起廣大熱烈回響，網友們紛紛留言「謝謝陪伴我那麼久的歲月」、「謝謝中華影城多年的陪伴，一路走來辛苦了！」、「從小到大一路陪伴我的影城」。

記者致電影城方，影城簡姓經理說，團隊20年前從北部到雲林經營，和地主的租約到今年4月底為止，但近來武漢肺炎影響，營運況狀不佳，近幾個月營業額僅剩以往3成，因此才會提前到3月底熄燈，也謝謝大家一路走來的陪伴。

根據了解，影城停業後，店主接回有意再做其他生意，目前還未有明確動向。中華電影城也提醒團體優惠票請在3月31日起使用完畢、會員卡使用到3月31日全面停止。

電影 斗六 新冠肺炎

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