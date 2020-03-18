台南2公務員在冰島、土耳其 黃偉哲：別成防疫豬隊友

新冠肺炎疫情肆虐全球，台南市政府目前有2名公務人員在冰島與土耳其旅遊，台南市長黃偉哲今天下午獲悉後立即要求兩名同仁回國，由於他們在出發前都遭上層極力勸阻仍執意要去，讓同事很恐慌，黃偉哲呼籲少數公務員不要成為防疫豬隊友。

冰島及土耳其旅遊警示都已提升到3級，台南市政府有一名公務員6日前往冰島度蜜月，另一名公務員在14日前往土耳其旅行，由於歐洲疫情日趨嚴峻，兩人的上層都曾極力勸阻，不過兩人仍堅持出國。

黃偉哲表示，他2月底即要求公務員不要到2級以上旅遊警示國家，他們2人前往的國家在3月16、17日才被公告為3級，依照公務員服務法，主管可要求立即停止休假，他在今天下午得知後已立即要求2名公務員趕緊返台，對方接到電話也同意要訂機票回來，他呼籲所有公務人員要共體時艱，不要成為防疫豬隊友。

黃偉哲說，該2名公務員不聽勸阻仍出國，返國後必須居家檢疫14天，將會影響到公務的執行，年終考績也會有適當處理。黃偉哲也建議，這2名公務員執意出國旅遊，回國後不應去領隔離補助，要對自己負責，同時也建議中央對於不聽勸出國的公務員要用自己的假去請防疫隔離假。