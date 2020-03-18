影／雲嘉南旅遊安全宣導周 童趣布袋戲偶吸引小學生

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處「旅遊安全宣導周」從本月15日起至21日止，今天於嘉義縣布袋高跟鞋教堂舉行宣導記者會、簽署活動，預計4到6月間將邀請布袋戲偶團真雲林閣掌中劇團，到雲嘉南轄區內國小進行共3場旅遊安全宣導。

雲管處長徐振能表示，今年旅遊安全作為措施共有4大項，包含安全宣導、旅遊教育宣導、自我檢視、行的安全，再因應新冠肺炎疫情強化防疫安全觀念，包含景點的消毒、入內量體溫等，預計將以公車車體、廣播等進行廣告推播，他們也將邀請相關單位進行無障礙設施安全檢驗。

雲管處表示，他們也針對自行車及水域遊憩活動安全方面，以輪播方式於北門遊客中心持續放映自行車安全宣導影片、自行車行駛規定等安全須知，以增進遊客安全意識，降低旅遊意外發生機率。