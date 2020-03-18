防疫破口？家長出國回來孩子繼續到校上課還是…

新冠肺炎境外移入病例大增，許多都是旅遊被傳染，許多老師與家長都擔心有學生的家長或妻友自國外旅遊回來，而受到感染，建議有此風險的學生應一起居家檢疫或自主管理，不要到校上課。

台南市教育局長鄭新輝表示，已注意到這處可能造成防疫破口的現象，將討論並盡快採取新的防範措施。

連日來新冠肺炎境外移入病例大幅增加，今天更一口氣增加了23例，許多民眾都在討論這個話題，認為國外也是發生同樣的現象，並有部分國家採取鎖國政策，禁止進出，雖然衛福部長陳時中今天對立委質詢，表示台灣已幾乎鎖國了，但仍有部分民眾仍認為應該還要再硬一點。

有老師表示，確實有學生說，最近父母或親友剛從歐美回國，有人在家自主管理，經詢問是否和父母同住，學生說，他另到外婆家住，才鬆了一口氣。不過，看到境外移入病例大量增加，卻很擔心，萬一有學生的家長或親友被確認感染，而學生因和親人有接觸，卻又到校上課，可能增加疫情風險。