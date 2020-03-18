來自阿里山沒補習錄取台大 他：思考作夢都說英文

大學繁星計畫今天放榜，嘉義市輔仁中學有42位學生上榜，其中27人錄取陽明醫、高雄醫、台、清、交、成、政大等國立大學；來自阿里山的吳哲源國中會考成績並不突出，從沒補習的他以四科57級分錄取臺大機械工程學系，直言要學習英文思考，連做夢都用英文。

吳哲源說，家住阿里山森林遊樂區內，學習資源較少，國小時全班只有5個人，他雖然經常拿第1名，也沒很大成就感，因為父親、大伯都是輔仁畢業，國高中順理成章到輔仁住校讀書。

他說，在校6年不曾外出補習，除積極參加學校課程丶夜課輔，國中到高二還加入籃球校隊，長期體能訓練培養他的耐力丶堅毅性格，積極解決問題的求學態度，為強化英文實力，他不只上課勇於以英文發問丶表達，課後勤看影片丶英文雜誌，並常以英文自問自答，找老師對話，創造自己的英文環境，連做夢都可用英文思考。

吳哲源坦言，國中成績不突出，但高中3年很努力，保持每天至少研讀90分鐘英文，考前更熬夜苦讀，去年終於通過英檢中高級丶多益960分，也在今年學測拿到不錯成績。

吳哲源認為，想讀好英文除長期閱讀丶勇敢表達，更應善用網路資源，學習用英文思考，他很感謝學校提供的資源及老師們的幫助。