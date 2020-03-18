大學生確診令人擔心 附近學校強力宣導師生戴口罩

台南有國立大學學生感染新冠肺炎，引起家長緊張，位在大學旁的某國中，為做好提前部署，今天起強力宣導，請師生盡可能戴口罩入校。教育局長鄭新輝表示，依中央政策，仍不宜強制師生戴口罩，勤洗手還是最重要。

這所國中校長說，防疫工作超前部署，全校師生戴口罩，預防勝於治療，保護自己也保護他人，避免傳染。學校也關心每個學生口罩數量狀況，少數有困難的同學，學校會給予協助。

許多家長都支持學校的作法，認為校方就位在大學旁，而校內設有社大，目前都已規定社大學員都必須戴口罩入校，要求師生盡量都能戴口罩，有其必要，尤其是目前境外案例增加，令人擔心會爆發社區感染。

教育局長鄭新輝說，師生做好自主健康管理最重要，若有接觸傳染風險就戴口罩，比較健康的師生，想要戴就戴。目前中央政策，仍未強制性要求師生戴口罩。