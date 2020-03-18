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英國留學生：返台機票炒作到經濟艙單程21萬

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
新冠病毒爆發後，英國超市遭民眾搶購一空。 圖／歐新社
新冠病毒爆發後，英國超市遭民眾搶購一空。 圖／歐新社

英國倫敦藝術大學一年級李姓女學生本周一好不容易搶到機票，從英國返台，但她的許多留學生朋友至今買不到機票，甚至發現有經濟艙機票炒作到單程21萬台幣，向立委王美惠求助「救救其他同學」，王允諾將向外交部反映，協助台灣留學生。

「能夠回家，真的很不容易」李女說，英國確診案例已達千例以上，每天百例增加，但首相卻一度採取「佛系防疫」，讓許多台灣留學生很憂心，尤其一個口罩要價80元，幾乎買不到，各校也多採取視訊上課，整個環境相當嚴峻。

她說，台灣留學生這兩周不斷再搶機票返台，還有人一連改了三次班機，將班次不斷提前，但華航班機難買，長榮不斷取消班次，能轉機的地方都轉不回來，例如阿聯酋、土耳其航空都停飛，越南航空也禁飛英國，讓許多台灣留學生很憂心。

她上周五好不容易搶到機票，本周一抵台目前在家中居家檢疫，雖然不能出門，但她說「能夠回家就好」，但許多留學生至今仍滯留在英國，買票都要排候補，她希望政府能協助，至少華航不要取消班次，讓留學生陸續能回來。

她說，現在留學生為了買到機票，四處上網找，經濟艙單程都炒作到3萬8千元台幣以上，甚至衝高到21萬，一般留學生根本買不起，真的希望政府能協助。

王美惠說，希望外交部能採取武漢包機模式，將歐洲留學生陸續接回來，已在蒐集相關名單，和外交部反映。

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