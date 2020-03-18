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處處是化學 這位女高中生立志當科學家
大學繁星推薦，台南市私立瀛海高中錄取醫科、台清交成政師等頂尖大學及國立大學人數大幅躍升，醫學系及國立大學共41人上榜。校長張添唐致贈「擇其所愛」紅包鼓勵學生，相信瀛海中學擇其所愛，愛其所選的生涯輔導志業，可為優秀青年創發升涯佳績。
張添堂說，今年校排百分之一的3位同學，雖然分數都超過醫科門檻，但在擇其所愛，選擇在不同領域探索貢獻社會。
校排第一的王芊樺，立志當科學家，雖然很多人都勸她就讀醫學系，她不為所動，以台大化學系為第一志願。「從喜悅的表情可以看出，她為自己能走一條自己選擇的路，而感到自信與驕傲！」
王芊樺說，小時侯很喜歡看書，喜歡感受書中無憂無慮的世界，國中特別喜歡外國文學故事；高一時參加科展，研究食品檢驗的主題中，發現化學迷人處，面對未來究竟選擇外文系或化學系，花了兩個月的時間考慮，在考量滿足自己的求知欲、多元發展的未來、以及為人類生活找出最適合的發現與應用發明，最終確認，「處處是化學，化學是我的最愛。」
錄取清大電機的曾柏豪說，在學校上電腦課時，曾學到以程式設計電路，並應用在電路板上，開啟對電機的熱忱，「在眼前我們擁有一切; 在眼前我們卻也一無所有。」曾柏豪認為，唯有把握生命中的每一秒擇其所愛，愛其所選才是應有的信仰。
已通過北醫第一階段的許博智表示，在高二參加醫學營隊時對醫學就有極大的憧憬，醫學不僅包含人文素養，更蘊藏人體的奧秘。高三擔任安南醫院志工時，印象最深刻的是所協助的視障及身障患者，對比著受到長照政策照顧的家人，他們能獲得的陪伴及幫助，相對更少，因此立定志向朝家庭醫學的領域發。
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