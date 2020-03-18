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烏山頭水庫清明連假4天 醫護包含志工、12歲兒童免門票
新冠肺炎疫情持續加溫，嘉南農田水利會為了鼓勵民眾外出曬曬太陽，多運動、健走，並響應4月2日至5日兒童清明節連假，及感謝醫護人員辛勞防疫期間的辛勞，烏山頭水庫風景區推出第二波門票優惠活動，一起與國人攜手對抗這波新冠狀病毒疫情。
自3月30日起至4月30日期間，烏山頭水庫風景區除了僅收60元門票，免停車費外；另為了感謝防疫醫護人員的辛勞，提供醫護人員更多正向的力量，一起攜手對抗疫情，於4月2日至5日兒童清明連假期間再推出多項優惠活動，歡迎全國民眾、醫護人員來烏山頭水庫進行一趟溫馨愜意輕旅遊。
4天連假期間，護士、醫生、醫護志工等醫護人員，只要出示識別證件（醫護證件、醫院員工證、醫院志工證等），即可免費入園。12歲（含）以下之兒童完全免費。
另購買門票滿150元即送太陽能船票1張，滿300元送2張太陽能船票，送完為止。購買門票即送集章卡1張，集滿章可獲精美禮物1份。
優惠好康相關訊息，請上烏山頭水庫風景區官網與臉書粉絲團查詢。
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