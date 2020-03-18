雲林縣破蛋確診2例新冠肺炎 縣府宣布長青食堂停止共餐

雲林縣近日確診2例新冠肺炎境外移入病例，為避免社區感染及群聚增加感染風險，雲林縣府針對校園、社福機構，縣長張麗善稍早宣布進行重大管制措施，請鄉親疫情期間多多配合，落實防疫措施，保護自己也保護他人。

縣長張麗善表示，校園群聚是疫情傳播的一大管道，為提高校園嚴格管控，雲林縣內中小學即日起至本學期結束前學校場館、校園場地全面暫停對外開放，上課期間校外人士非必要時請勿進入校園。

針對社福機構防疫，張麗善提出三項作為，她說，第一項長青食堂即日起原則上停止共餐模式，改以外帶餐盒提供；若有特殊情形，可改採在戶外空間，保持適當距離等方式讓長輩用餐。

第二項，社區照顧關懷據點及巷弄C站，鼓勵多改到戶外活動，增進長輩健康，室內課程需嚴守通風寬闊，避免擁擠空間，參與長輩請戴口罩，作好個人健康管理。

最後照顧機構部份，包含老人福利機構，長照機構以及護理之家，進行工作採取分區、住民分倉，人員分流的方式進行作業，避免交叉感染。

張麗善也提到，為避免社區交叉感染，所有住宿型照顧機構停止探親陪伴，一律改採視訊探視，請鄉親務必配合防疫，保護自己也保護他人。

對於確診2例，張麗善說，2例為親人同時參加奧地利、捷克團體旅遊，出國旅遊返國於機場入境發現後，即送醫院負壓隔離病房，沒有進入社區，請縣民不要恐慌，也呼籲民眾不要輕易散播謠言。