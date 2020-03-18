影／防疫戰爭不能沒武器 台南巡守隊捐贈6000副護目鏡

「這場防疫戰爭不能沒武器，口罩是武器，護目鏡也是武器」台南市守望相助巡守大隊大隊長宋俊明為因應這場新冠肺炎疫情，今天捐贈6000副護目鏡給台南市府，由市長黃偉哲轉發全市巡守隊員每人1副護目鏡，給巡守隊員執勤時最安全的防護。

上周五外縣市有員警攔查酒駕勤務時，不滿取締民眾故意朝員警咳嗽，引發社會各界關注。繼守望相助巡守大隊吳姓顧問捐贈台南市警局護目鏡之後，今天大隊長再捐6000副護目鏡，全面提升巡守隊員防護新冠肺炎措施。

市長黃偉哲表示，戴口罩雖可阻絕病毒侵入，但仍可能因為有異物癢，用手抓鼻子、揉眼睛，導致病毒侵入，現在有了護目鏡，平時可以阻絕病毒侵入外，碰到疑似病例，也可避免病毒侵入。他以SARS期間為例，好幾位醫護人員照顧病患而不慎染病，巡守隊員在社區守望相助巡守時，碰上陌生人機會很大，如突對巡守員咳嗽或吐口水，問題就大條了。

因此，為感謝不辭辛勞協助治安的巡守隊員，在第一線面對市民，保護大家安全，巡守大隊贈送每人1副護目鏡，給巡守隊員執勤中最安全的防護。