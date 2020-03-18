更嚴格！出入境返台14天內謝絕入奇美醫院各大樓

台灣新冠肺炎這幾天疫情有升溫趨勢，奇美醫學中心今宣布，即日起實施「出國入境返台14天內，謝絕進入奇美醫院各大樓」，請民眾體諒配合。

相關規定要點如下：

一、14天內入境/返台之民眾，謝絕進入奇美醫學中心院區各大樓。

二、14天內曾接觸入境/返台有呼吸道症狀者，謝絕進入奇美醫學中心院區各大樓。

三、上述14天期間內有看診需求者，奇美醫學中心協助安排於大樓外防疫站的獨立診間或急診負壓隔離診間進行看診。

四、防疫期間呼籲儘量減少進出醫院，陪、探病建議改用通(視)訊軟體，保護病人安全也維護自身健康。