再加碼！憑機票退票證明 可換價值逾千元台南景點門票

因應新冠肺炎疫情延燒，旅遊警示國家大幅攀升，導致許多民眾的國外旅遊泡湯，台南市政府推出「機票換門票」方案，推出總價值逾1千元的旅遊專案，民眾只要憑出國旅遊的退票證明，即可申請免費遊覽台南山上花園水道博物館、左鎮化石園區、南瀛天文館、虎頭埤風景區及各大古蹟等11處景點。

台南市長黃偉哲今上午率文化局長葉澤山、新聞處長蘇恩恩開記者會，推出「機票換門票」方案，原本規畫讓民眾持出國旅遊的退票證明兌換4處景點套票，包括台南山上花園水道博物館、左鎮化石園區、南瀛天文館、虎頭埤風景區，後來又加碼赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、1661台灣船園區、台南市立美術館、水交社文化園區。

文化局表示，民眾只要持2月到6月取消的機票退票或旅行社退費的證明，在6月30日前都可以向文化局申請，使用日期為3月23日到7月7日。