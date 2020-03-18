遊歐者全數居家檢疫 嘉義市12人主動通報

新冠肺炎延燒，衛福部長陳時中今天宣布，3月5日至14日曾到歐洲或在杜拜、土耳其轉機者，即日起以全數回溯方式，居家檢疫14天，希望民眾主動通知各鄉鎮區公所。

嘉義市府指出，在新聞發布後，東、西區公所接獲多通電話，截至中午前，共有5名男子、7名女子主動告知公所從荷蘭、土耳其、西班牙和愛爾蘭等歐洲國家返台，市府已補開居家檢疫通知書，並請民眾先不要離家，里幹事也緊急訪視，並送防疫包給民眾。

主動通報的民眾說，這些民眾都是3月5日到14日之間入境，多是看到新聞報導，希望主動告知，避免後續被查出可能更為麻煩，願意配合待在家中，不會離家。

市府表示，居家檢疫者若3月5日入境，隔天起算隔離14天，就是3月20日才能期滿離家，里幹事發的防疫包有口罩、漂白水等，也會不定時關懷。

嘉義市長黃敏惠今天出入多個機關，都配合量體溫，身上有好幾種不同顏色的貼紙，證明通過檢測，她直呼「防疫期間市長也不能例外」。