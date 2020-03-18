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台澎電纜最後1里路動工 雲林10多位口湖居民到場抗議

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
台電今天到口湖鄉文明路，進行約82公尺明挖工程。記者李京昇／攝影
台電今天到口湖鄉文明路，進行約82公尺明挖工程。記者李京昇／攝影

台電公司為串聯台灣本島與澎湖間電力進行「台澎海纜線路工程」，僅剩雲林縣口湖鄉1.2公里未完成，台電今天在口湖變電所前開挖，有10多位當地居民到場抗爭，台電則強調，電纜工程技術成熟且安全無虞，會持續與地方溝通。

對於民眾擔憂電磁波影響健康，台電今天強調，全國地下電纜工程已布設近2500公里，技術成熟，去年已舉辦5場說明會，取得多數民眾認同，也配合地方意見採用「推進」工法，將部分路段埋設深度增加到6公尺以上，今天在文明路施工，預計6月18日以前可完工。

台澎海纜線路工程，計畫從口湖鄉16萬1000伏特地下電纜通往澎湖，目前僅剩市區中正路約900公尺、文明路約500公尺的「最後1哩路」尚未完成，台電今天到口湖鄉文明路，進行約82公尺明挖工程。

口湖居民們，認為電纜除經過市區住宅區，還有口湖國中、國小等學校，嚴重影響學童和居民健康，屢次抗爭要求台電變更電纜路線，至今雙方仍無共識；今天台電工程再次引來居民到場抗議，也因沒有合法申請集會遊行，讓北港警方舉牌勸離。

蕭姓鄉民也質疑，台電開挖要往地下挖6到12公尺深，卻沒有經過房屋結構技師鑑定，今天施工也沒告知，若開挖影響鄰近房屋建築，誰要負責，台電行徑野蠻又草率讓居民都感到憤怒。

台電也說明，台澎電纜有助台澎兩地供電平衡及增加電力調度彈性，冬季澎湖可藉電纜將風力發電剩餘電力送回台灣，夏季用電吃緊時，台灣也可藉台澎電纜送電支援，大幅減少澎湖地區燃油發電，兼顧經濟及環保效益。

口湖居民們不滿台電設置地下電纜。記者李京昇／攝影
口湖居民們不滿台電設置地下電纜。記者李京昇／攝影
北港警察分局也到場維持秩序，並舉牌勸離抗議民眾。記者李京昇／攝影
北港警察分局也到場維持秩序，並舉牌勸離抗議民眾。記者李京昇／攝影

台電 口湖鄉 澎湖

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