抗疫環境用藥熱賣 但上網廣告販賣會觸法

受新冠肺炎疫情，以及登革熱防疫開戰影響，環境用藥普遍熱賣，台南市環保局特別提醒，不得販售自國外帶回來的防蚊蟲產品，違者罰6萬元30萬元以下罰鍰，去年就查獲43違法廣告環境用藥，均依法告發。

市長黃偉哲表示，國外造型可愛的防蚊掛片、防蚊噴霧很受消費者的青睞，民眾出國旅遊經常會大量採購，回國後自用或上網販售，卻不知這些商品都屬環境用藥範疇，不可隨意上網廣告販賣。他強調，這些防蚊商品僅治標，最重要的是要做好環境整潔，少用環境用藥不僅保障消費者用藥安全，也保護了生活的環境。

環保局長謝世傑說，環保局與網路拍賣平台合作，聯手加強查緝，以商品關鍵字篩選，只要出現防蚊蟲等相關字眼就請拍賣平台先行下架，避免民眾違法。去年共查獲43件，有27件為他轄，在地移請其他縣市查處，另16件臺南市環保局依法告發並要求下架改善，但許多賣家多為家庭主婦及年輕小資女係因不清楚規定而誤觸法令。