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斗六清泉灣股東糾紛 前、現任縣議員互控打人要提告

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
雲林縣議員林岳璋指稱，昨天他要求清泉灣董事長吳博忠召開股東會遭拒，更遭吳打傷。記者李京昇／攝影
雲林縣議員林岳璋指稱，昨天他要求清泉灣董事長吳博忠召開股東會遭拒，更遭吳打傷。記者李京昇／攝影

雲林縣斗六清泉灣健康世界昨天傳出股東糾紛，其中股東之一的縣議員林岳璋今天指出，他昨要求前議員、董事長吳博忠召開股東會遭拒更遭打傷；吳受電訪也稱自己遭打，他也要對林岳璋提出告訴。

林岳璋說，他持有清泉灣18分之1的股份，清泉灣經營20多年，每年農曆過年後都會有股東會議，今年迄今還未舉行，因此他昨天向吳博忠提出召開股東會。

他表示，昨天他先透過電話聯絡，但吳回應不開股東會便把電話掛掉，隨即他親自找吳溝通，吳卻回他「我是大股東，不開就是不開」，吳講完就揮拳往他右臉頰攻擊，並惡言相向、辱罵三字經要置他於死地。

林岳璋說，他當下請人幫忙報警，但顧及吳博忠年已80歲，若願意道歉他便不再追究，孰料吳還利用清泉灣官方網站，散播謠言中傷，因此他今天要向吳提出傷害、公然侮辱及恐嚇等告訴。

吳博忠曾任四湖鄉長及議員，目前是清泉灣董事長，持有14股為大股東，他接受電訪時表示，現在武漢肺炎疫情嚴峻，考量不要群聚感染，他才不願召開股東會。

吳博忠說，林岳璋昨天到他的私人處所，對他言語辱罵，他坦承有打林一拳，但自己也被毆傷右胸口，並完成驗傷，對於林要告他給予尊重，但他遭侵害與受傷部分，也會對林岳璋提告。

斗六警方指出，目前已受理報案，全案持續調查中，現場發生衝突的場域，雖有裝設監視器但沒有錄到影像，目前全案仍待調查釐清。

雲林縣議員林岳璋指著自己遭毆傷的地方。記者李京昇／攝影
雲林縣議員林岳璋指著自己遭毆傷的地方。記者李京昇／攝影

斗六 公然侮辱 疫情

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