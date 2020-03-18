延宕十多年 黃敏惠「市府北棟大樓一定要蓋」

嘉義市議會今天討論市府北棟大樓，市長黃敏惠表示，有一個重要承諾，就是北棟大樓一定會蓋，希望多功能使用，除了市府辦公樓層外，其他樓層可以讓民間來參與運用，可能是幼兒園、銀行和商場等，「希望有無限可能，成為嘉義市的地標」。

市府北棟大樓獲得行政院核定補助，建設經費達21億元，但中間歷經與建築師事務所的訴訟等因素延宕十多年，市府目前考慮促參案模式，甄選廠商將北棟可營運空間委外營運，黃敏惠今也一一聽取議員意見。

議員張榮藏指出，新冠肺炎疫情帶來經濟衝擊，希望能在最短時間內興建北棟大樓，相信高達21億的營建工程，可以帶動嘉市的經濟動能、產業鏈投資，增加商機和就業機會。

議員凌子楚說，讓廠商參與、經營，每年可省下大量水電、人事成本，也可避免成為蚊子館，但地上所有權登記不能給別人，避免後續訴訟問題。

議員蔡文旭說，北棟大樓興建延宕10多年，這幾年建築成本大量增加，同樣經費過去能蓋1萬7千坪，但現在只能蓋6千8百坪，這些成本都要再精算。議員戴寧說，要吸引廠商和店家來承租，要能賺錢才有誘因，該要思考如何帶動人潮進駐，否則單純辦公大樓無法吸引人。

黃敏惠說，當初爭取行政大樓的興建，是因為南棟大樓水電和維護都相當高，因此希望與北棟大樓採「合署辦公」，讓洽公更方便，其實有考量到這幾年的建築成本，才從原來14億爭取到21億元。

她說，該地是機關用地，除了要蓋好辦公大樓，能夠永續經營才最重要，容積都使用完後，多餘的空間採多功能使用，會聽取大家意見，現在仍在規畫中，一定會把它蓋好。