防疫優先 台南延後邀外籍藝術家進駐

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，台南市政府文化局將原定今年5月進駐蕭壠國際藝術村的7名外國籍藝術家計畫，延到明年上半年，改邀台灣新銳藝術家進駐，提供優質藝術展覽。

台南市政府文化局長葉澤山今天表示，成立於西元2013年的蕭壠國際藝術村，一直都是台南藝術交流國際化政策的重要指標之一，成立後每年都獲得文化部藝術村營運扶植計畫最高額補助，並年年取得優秀評比，是國內外藝術家及策展人一致稱讚的國際級專業藝術創作場域。

葉澤山表示，由於國際交流密切，今年初新冠肺炎疫情爆發之初，市府密切注意疫情動向。2月初便開始與當時尚未爆發疫情的美國洛杉磯、德國、義大利藝術家聯繫，洽談計畫變動的可能性。3月初北部發生澳洲音樂家確診事件後，蕭壠園區就在第一時間決定，原定5月來台的3組共7名藝術家，進駐時間全部延期。

他說，雖然延期駐村會造成部分影響，但考量防疫優先，絕不讓城市的國際藝術交流成為防疫破口。近日境外移入案例急速增加，也證明市府超前決策是正確的判斷。

台南市文化局指出，此次國際藝術家延期駐村已取得文化部同意，文化部表達支持立場，並將協助受補助單位辦理修正或延展進駐計畫。蕭壠國際藝術村將遵照台南市長黃偉哲以「台灣新銳藝術家優先」的指示，邀請在地藝術家進駐，於駐村期間持續提供優質藝術展覽。