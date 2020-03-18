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替代出國旅遊！台南市推「機票換套票」暢遊世界級景點

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市虎頭埤風景區。圖／台南市政府提供
台南市虎頭埤風景區。圖／台南市政府提供

新冠肺炎日益加劇，境外移入確診病例逐漸上升，台南市長黃偉哲有感於許多民眾的國外旅遊泡湯，即日起由台南市政府推出「機票換聯票」方案，全台民眾只要憑出國旅遊的退票證明，即可向台南市文化局兌換套票，免費暢遊4處景點。

套票可遊覽山上區花園水道博物館、左鎮化石園區、南瀛天文館、虎頭埤風景區等4處景點。黃偉哲表示，要看世界級景點，不一定要冒著染病風險出國，到台南就能體驗高品質的旅遊景點，像是龍崎草山月世界有珍貴的白堊泥岩地形，除了跑去義大利或中亞的喬治亞，在台灣也可看到世界級自然地景。

對於部分民眾仍在防疫期間出國，黃偉哲認為，中央除了提高裁罰的量度，也應加強對國內旅遊的補助與宣傳，市府將會全力行銷，將台南打造出國旅遊的最佳替代方案。

出國 黃偉哲

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