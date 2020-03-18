紀錄卡加上額溫檢測卡 台南崇明國小防疫有一套
台南市東區崇明國小防疫有一套，除了製作布包口罩讓交通志工使用，並結合市議員蔡旺詮贈送的2500片額溫檢測卡，製作體溫紀錄卡，讓學生養成自我量體溫習慣，上學時也可快速通關，不用再量測額溫。
校長王海秀說，早上學生進學校時，校門口設有8條量測體溫的通道，市議員蔡旺詮16日贈送學校額溫檢測口後，除了每人1片，學校也製作體溫紀錄卡、塑膠套，將檢測卡與紀錄卡放在一起，要求學生每天早上要來學校前量體溫，並經家長簽名，若額溫低於37度，就不需要再量測，直接從快速通道通過。
因全校學生兩千多人，每天上下學都須志工指揮交通，王海秀說，為了做好防疫，特別製作布包口罩供志工使用，這些布口罩夾層放置可抽換的不織布，有如外科用口罩，不織布可重複使用3次，除了抽換方便，也省去志工許多麻煩。
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