紀錄卡加上額溫檢測卡 台南崇明國小防疫有一套

台南市東區崇明國小防疫有一套，除了製作布包口罩讓交通志工使用，並結合市議員蔡旺詮贈送的2500片額溫檢測卡，製作體溫紀錄卡，讓學生養成自我量體溫習慣，上學時也可快速通關，不用再量測額溫。

校長王海秀說，早上學生進學校時，校門口設有8條量測體溫的通道，市議員蔡旺詮16日贈送學校額溫檢測口後，除了每人1片，學校也製作體溫紀錄卡、塑膠套，將檢測卡與紀錄卡放在一起，要求學生每天早上要來學校前量體溫，並經家長簽名，若額溫低於37度，就不需要再量測，直接從快速通道通過。