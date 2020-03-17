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服務國際病患 大林慈濟以視訊完成遠距問診

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣大林慈濟醫院長賴寧生（右）日前透過視訊連線，與來自香港、新加坡的國際病患完成國際遠距問診、開藥。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義縣大林慈濟醫院長賴寧生（右）日前透過視訊連線，與來自香港、新加坡的國際病患完成國際遠距問診、開藥。圖／大林慈濟醫院提供

新冠肺炎疫情全球延燒，嘉義縣大林慈濟醫院長賴寧生因應國際病人無法入境或受限無法在臺居家檢疫，日前透過視訊連線，與香港、新加坡病人完成國際遠距問診、開藥，確保病人治療效果不中斷。

賴寧生表示，國際醫療中心同仁先取得外國人士的通訊診察治療同意書，並確認就醫病人身分與證件核對，再利用視訊結合資料庫進行視訊看診，透過清楚的聲音及影像畫面，醫生在病歷上做非常詳盡的記錄，確認診斷與相關記錄完備後，藥物將以國際快遞郵寄到患者手中。

家住香港的馬姓病患去年9月因手部白斑症來台看診，病情明顯控制及改善，但疫情關係無法回診，日前面臨藥物中斷危機非常心急，幸好賴寧生透過視訊與馬姓病患及父母聯繫，賴寧生仔細查看馬姓病患手部改變情況，並根據病情調整用藥，除了避免疫情傳染風險，醫生也能即時回應病患疑問。

賴寧生表示，新冠狀病毒無所不入，民眾出門一定要戴口罩，減少群聚，保持1.5公尺以上的安全距離，衛生福利部也建議，民眾不要進行非必要的旅行，因台灣的醫療能量有限，大家要好好珍惜，同時要注意勤洗手，不要用手觸摸眼、口、鼻，保護自己也保護別人。

嘉義縣大林慈濟醫院長賴寧生（右）日前透過視訊連線，與來自香港、新加坡的國際病患完成國際遠距問診、開藥。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義縣大林慈濟醫院長賴寧生（右）日前透過視訊連線，與來自香港、新加坡的國際病患完成國際遠距問診、開藥。圖／大林慈濟醫院提供

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