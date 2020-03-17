翁章梁呼籲中央 展延身心障礙證明半年
新冠肺炎疫情嚴峻，身心障礙朋友前往醫院重新鑑定，可能增加感染風險，曾任社會局長的嘉義縣長翁章梁，籲請中央展延身障證明有效時間半年，也減輕防疫時期，醫院防疫負荷。
「身心障礙者權益保障法」第14條規定，已領有身心障礙證明及其鑑定結果有效期限到期者，必須到醫院重新鑑定，原規定僅可展延60天。
身障朋友近日向嘉義縣社會局反映，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情燒不停，重新鑑定身障手冊，必須到較大的醫院，包括衛福部嘉義醫院、朴子醫院，而這些醫院都是衛福部公布的新冠肺炎重度收治醫院，讓他們有些擔心。
為此，翁章梁建請衛福部，統一延展每名身障者證明有效時間，往後延6個月，除避免身障朋友到醫院辦理重新鑑定感染肺炎的風險，同時也能減輕醫院防疫負荷。
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