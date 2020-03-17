新冠肺炎確診才剛破蛋的雲林 馬上又增加一例

雲林縣今天上午傳出確診，被疫情指揮中心列為案61的50多歲雲林婦女，是於本月初和母親一起參加捷克、奧地利等歐洲旅遊團，案61一下飛機出現發燒馬上隔離受檢，今天確診為陽性，隨即被送至醫院隔離治療，和她同行的母親今天下午也確診，使雲林同一天增到兩例，雲林縣府採取高規格防疫，並強調兩人全是境外感染，未接觸社區，請大家不必過度恐慌。

雲林縣長張麗善稍早指出，案61為的50多歲女性，是於3月5日至14日與其母親參加奧地利、捷克團體旅遊，14日返國入境，因發燒被檢疫站攔檢送驗，今天確診新冠肺炎陽性，目前收治負壓隔離病房。

張麗善對雲林確診掛零破功表示遺憾，同團出遊的案61母親接受隔離受檢，疫情指揮中心今天下午也公布檢驗結果為確診，使雲林確診數馬上增至2例。

據疫情中心資料顯示，這位確診女性，初步掌握接觸者共20人，含同團領隊及團員共18人，將持續追蹤其他接觸者。

雲林縣府今天強調這2名確診者均屬境外感染，且一下飛機就被隔離受檢，並未與雲林居家的社區有任何接觸，民眾不必過度恐慌，但要提高警覺加強防疫，常戴口罩勤洗手，以保疫情不再擴散。