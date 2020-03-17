清明另波挑戰！台南市政府會議室改辦公室、設居家打卡

新冠肺炎疫情近日快速增溫，台南市長黃偉哲今天主持新冠肺炎一級指揮中心會議時，指出接下來的清明假期大批人潮返鄉祭祖，將是防範疫情傳播的一大挑戰，要求各單位務必提前布署，嚴陣以待。

針對中央宣布即日起，非必要赴3級警告國家地區，明知故犯者不得領防疫補償，若違反規定染疫者將公布姓名，黃偉哲表示，境外移入確診案例多，稍有不慎確實可能爆發境內感染，決不可掉以輕心，已請市府各單位首長針對近期有出國紀錄同仁進行自主健康管理。

另外，中央宣布，直到本學期7月14日上課日結束為止，全國高中以下的師生停止出國。對此，教育局長鄭新輝表示，市府配合指揮中心加強防疫，先前已於3月4日函文各機關學校及幼兒園教職員工在防疫期間，應避免安排出國參訪、交流及旅遊等行程，如有特殊必要出國者，應函報教育局專案核准。

為預防疫情擴大，可能導致市府辦公場所或人員遭隔離，影響公務運作，台南市政府已擬訂完成異地辦公機制，包括人力應變、空間整備、公文傳送、資訊設備及居家打卡系統等，以確保公務正常運作，服務市民不中斷。

人事處長沈德蘭表示，市府168個機關全數在3月10日前完成應變措施規畫，同時也達成場地實測及演練。秘書處副處長劉啟崇也指出，市府多處會議室改造成辦公室，相關電腦設備也已建置完備。

黃偉哲說，為了讓各機關維持正常的業務運作，已要求各單位主管審慎核假，善盡勸導與關心之責，在疫情未息前，非必要，同仁應避免出國。