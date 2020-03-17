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嘉大師生生態調查 喜見二級保育類藍腹鷴

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
藍腹鷴目前野外族群已不多。圖／嘉義大學提供
藍腹鷴目前野外族群已不多。圖／嘉義大學提供

嘉義大學生物資源學系助理教授林政道昨天帶學生在蘭潭校區後山，進行生物資源取樣與調查技術課程實習，巧遇台灣二級保育類動物「藍腹鷴」雄鳥，近年族群因人為干擾大減，師生看到藍腹鷴那刻感到振奮，直呼「對生態保育別具意義」。

校方指出，藍腹鷴是大型雉科鳥類，為台灣特有種，主要分布低中海拔森林，分布上限約至海拔2300公尺，雄鳥體色深藍色，羽冠及尾部羽毛為白色，臉頰及額上的肉冠為紅色，並在繁殖季時膨大，雌鳥赤褐色、冠羽短，眼睛周圍呈現紅色。

過去原住民狩獵藍腹鷴，奪取雄鳥的白色尾部羽毛做為頭飾，近年來因為處於低海拔，受到人為干擾影響族群數量，2008年起台灣列為第二級保育類野生動物。

生物資源學系主任許富雄表示，蘭潭後山為低海拔的原始林，過去也曾經發現藍腹鷴，數量稀少、不易見到，藍腹鷴目前無確定的野外數量，推估研究僅可知族群已不多，目前面臨生存棲地劣化的強大壓力。

他說，民眾要珍惜蘭潭後山這一片生物多樣性的棲息地，有幸巧遇特有鳥類藍腹鷴，應秉持不餵食、不驚動、不干擾，以保有生物特有種的綿延。

嘉義大學生物資源學系助理教授林政道帶學生到蘭潭後山調查生態，巧遇「藍腹鷴」雄鳥。圖／嘉義大學提供
嘉義大學生物資源學系助理教授林政道帶學生到蘭潭後山調查生態，巧遇「藍腹鷴」雄鳥。圖／嘉義大學提供
藍腹鷴目前野外族群已不多。圖／嘉義大學提供
藍腹鷴目前野外族群已不多。圖／嘉義大學提供

蘭潭 原住民 大學生

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