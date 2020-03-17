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嘉市社區大學自然農法班 港移民夫妻慕名取經

中央社 / 嘉義市17日電

嘉義市社區大學自然農法班創立15年來，學員來自各行各業，大多數是退休人員，其中，一對移民到嘉義市的香港夫妻李志剛、魏潔玲也慕名前來取經，一圓健康又樂活的人生。

由嘉義大學退休的老師張山蔚及胡安慶創立的嘉義市社區大學自然農法班，自民國95年創立起，在樂活、健康及食安風潮帶動下，今年學員人數高達142人，學員大多來自各行各業退休人員，其中有6對是夫妻。

來自香港的學員李志剛、魏潔玲夫婦，因嚮往慢活人生，4年前從香港政府單位退休後，移民到台灣，先在台南居住一段時間，後來經居住嘉義市的友人介紹，輾轉到嘉義市購屋定居。

李志剛表示，香港地狹人稠，生活緊張壓力大，因此休假常與妻子到郊區學習農作紓壓。在定居嘉義市後，2年前慕名參加自然農法班，過程也學習到更安全無毒的友善農耕，一圓健康又樂活的退休人生。

魏潔玲指出，嘉義生活步調比台南更慢，所以最後選擇到此定居，因為與丈夫皆懂中文，因此很快就能融入在地生活，參加自然農法班，感受大地滿滿生機，移民生活慢活又開心。

張山蔚今天表示，每週1次的自然農法班，學員先分組實地耕作，後續教授的各種無化肥、無農藥的耕種方式，理論及實務兼具，部分學員將自然農法帶回自家農田施行，所生產的農產還帶回班上分享，形成熱鬧滾滾的市集，樂活又健康。

嘉義 自然農法 香港

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