影／某國立大學傳疑似病例 黃偉哲：確診就支持校方停課

台南傳出某國立大學有疑似新冠肺炎病例，台南市長黃偉哲下午在學甲區視察安格德口罩工廠時，回應媒體詢問時表示，因大學生的流動性很高，經常換教室，上課的學生都不一樣，易造成快速傳播，支持大學作法，一人確診就全校停課。

黃偉哲指出，高中職公務員和教師是市府同仁，公立高中可以要求私校高中就會比照辦理不要出國，但大學是屬於高等教育，有自主性，教授及學生很難限制，之前對於停班停課的標準，像某國立大學傳出有一名學生確診就要求學生不要到校上課，這是採高規格，完全堅壁清野的方式處理。

黃偉哲說，尤其是北部某科學園區及南部某國立大學傳出疑似病例後， 這個時候呼籲不要再出國了，不論是家人旅遊或是交換學生，即使是非故意的，出國染病傳染給別人都是非故意的，人日一現在出國是害人害己，不要在這個時候造成大家的困擾，防疫的漏洞，同學的疑憾，因此除了公務人員，一般民眾也呼籲不要再出國。

黃偉哲說，疑似案例如果確診了，就呼應並支持學校停課的決定，因為禦敵從嚴，料敵從寬，一人確診全校停課，支持學校的作法。