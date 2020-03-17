小笠原山保育帝雉有成 民眾驚見帝雉打架
兩隻雄性帝雉，日前在阿里山國家風景區小笠原山的步道上，大打出手，被民眾拍下照片。嘉義林管處說，小笠原山帝雉保育有成，至少有七個家族在附近活動。
在小笠原山工作的一位民眾，日前在祝山車站通往小笠原山的步道上，遇見有「迷霧中的王者」之稱帝雉，兩隻雄性帝雉像是為了爭奪地盤大打出手，張開羽翼在空中彈跳，其中一隻更是藉由壯大自己的身軀，張開寶藍及藍白相間的尾翼用以威嚇對手。
林務局嘉義林區管理處長張岱表示，1989年野生動物保育法通過，農委會將黑長尾雉公告為保育類野生動物，林管處為保育牠們，捕捉驅趕野狗，加上老鷹減少，沒有盜獵行為，族群穩定成長，目前至少有七個家族，每個家族有3隻至4隻成員，在小笠原山生活。
張岱指出，新台幣千元紙鈔上印的鳥類就是帝雉，又稱台灣帝雉、黑長尾雉，是台灣本島特有的長尾雉屬鳥類，棲息在海拔1800至3800公尺雲霧繚繞的高山。
嘉義林管處表示，正值阿里山花季，民眾到祝山看日出，順道步行到小笠原山賞櫻，就有機會遇到帝雉。近期因肺炎疫情影響，造成大家精神緊繃，民眾不妨多多上山，吸收芬多精，藉以放鬆心情。
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