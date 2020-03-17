方便學生自主管理 台南市議員蔡旺詮發額溫卡

新冠肺炎升溫，台南市議員蔡旺詮為了方便讓學生自主管理，注意自己的體溫狀況，特別訂製數千張「額溫卡」，將送給有需要的學童，即日起只要到他的服務處捐發票，即送額溫卡，而這些發票將捐贈給社福團體。

「保護自己和家人、同學，從自我管理做起」，蔡旺詮說，開學後學生每天都要量體溫，為了讓學生能自主管理，他發送額溫卡讓學生可以自我量測體溫，將黑色晶片處輕貼額頭8到15秒，若出現37或38的數字，就要用耳溫槍確認是否發燒。

蔡旺詮表示，即日起只要到東區崇明路服務處捐發票，投入服務處在現場準備的伊甸、勵馨、創世基金會等發票箱，即送額溫卡，因數量有限，以學童為優先。

另外，東區崇明國小為防疫而將朝會改成網路直播，蔡旺詮也出席並宣導量體溫、勤洗手一起做防疫，並捐贈額溫卡給學校。