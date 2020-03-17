快訊

直播／再創紀錄 我單日增10新冠肺炎境外移入病例

#ChineseVirus：川普嗆聲「中國病毒」的爆氣爭議

方便學生自主管理 台南市議員蔡旺詮發額溫卡

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議員蔡旺詮特別訂製數千張「額溫卡」，將送給有需要的學童。記者鄭維真／攝影
台南市議員蔡旺詮特別訂製數千張「額溫卡」，將送給有需要的學童。記者鄭維真／攝影

新冠肺炎升溫，台南市議員蔡旺詮為了方便讓學生自主管理，注意自己的體溫狀況，特別訂製數千張「額溫卡」，將送給有需要的學童，即日起只要到他的服務處捐發票，即送額溫卡，而這些發票將捐贈給社福團體。

「保護自己和家人、同學，從自我管理做起」，蔡旺詮說，開學後學生每天都要量體溫，為了讓學生能自主管理，他發送額溫卡讓學生可以自我量測體溫，將黑色晶片處輕貼額頭8到15秒，若出現37或38的數字，就要用耳溫槍確認是否發燒。

蔡旺詮表示，即日起只要到東區崇明路服務處捐發票，投入服務處在現場準備的伊甸、勵馨、創世基金會等發票箱，即送額溫卡，因數量有限，以學童為優先。

另外，東區崇明國小為防疫而將朝會改成網路直播，蔡旺詮也出席並宣導量體溫、勤洗手一起做防疫，並捐贈額溫卡給學校。

東區 網路直播 新冠肺炎

延伸閱讀

德國交換生返台後發燒 東華大學提升一級防疫等級

防疫期間 團購網減免開店費再贈業績獎金

防疫 教部盼大學生暫時也不要出國

觀察站／防疫當前 莫忘憲法精神

相關新聞

雲林家扶「蚵之女」吳宛蓉 文武雙全獲選全國自強兒童

雲林家扶中心受扶兒童吳宛蓉，不但音樂藝文樣樣精通，更打了一手虎虎生風的羅漢拳，文采作畫得獎連連，一身武藝更摘得武術后冠，...

強！嘉市773個智慧巡邏箱 全由吳鳳科技大學師生打造

嘉義市警局明天將啟動全市773個「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」，這套系統全由吳鳳科技大學「想飛科技團隊」的師生共同設計，團隊執...

捐發票送「富貴長壽」樹苗 下營區公所要居民疫期平安

為響應3月植樹月，台南下營區公所今天上午區公所正門口舉辦植樹節活動，示範好望角綠美化改造成果，邀請大家植樹月共同推動空地...

雲林1人境外感染防疫破零 張麗善遺憾籲勿出國

雲林縣自疫情發生以來，一直保持零確診，但終在昨天破功，有人和家人本月初赴捷克及比利時等國旅遊，昨天回國在桃園機場發現發燒...

視障吹笛養家 林佩貞獲周大觀生命獎章

南華大學應用社會學系二年級林佩貞因早產全盲，青少年時期母親不堪家庭壓力輕生，讓她曾一度封閉自我，後來啟蒙老師蔡佩姍帶她學習豎笛，如今以街頭藝人身分賺錢照顧家中6個弟妹，昨獲頒周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」。

里民躺擔架也要投他 里長賴正雄服務47年過世

嘉義市東區過溝里長賴正雄14日過世，享壽81歲，他服務里民47年，曾多次獲頒內政部資深里長、嘉義市特優里長，他不僅是嘉市最資深里長，服務年資也是全國第2長，里民好友得知他過世都直言「很不捨」。

虎尾糖廠製糖延到4月 小火車開到清明

連日下雨，蔗田採收困難，國內唯二製糖的虎尾糖廠原定3月底結束的製糖期，將延至4月，這也是近年來首次延期，不過因全國目前只剩虎尾還用小火車載運甘蔗，對火車迷反而是好消息，民眾可利用清明節連假，到虎尾欣賞今年小火車最後身影。

不打價格戰 農會打造特色創口碑

各農會紛紛推出「農會牌」產品拓展商機，產品若不打價格戰，要如何保持優勢？

宅經濟發威！ 農會產品好夯

新冠肺炎疫情威脅，不少人改「在家煮」，帶動當前宅經濟發酵；台南鹽水農會新推出寬體意麵，銷售增加3成，善化農會芝麻拌麵，業績也成長3成；而雲林縣農會、莿桐鄉農會的蒜頭相關產品 ，還傳出賣到缺貨，買氣強強滾。

疫情威脅改「自己煮」 善化鹽水麵品銷售夯

新冠肺炎疫情威脅，不少人改「在家煮」，帶動當前宅經濟發酵；台南鹽水農會新推出寬體意麵，銷售增加3成，善化農會芝麻拌麵，業...

服務居家檢疫民眾就醫需求 嘉縣研擬推防疫計程車

嘉義縣政府今天舉行防疫應變會議，縣長翁章梁指示各機關落實洽公民眾量體溫、消毒，縣府也將招募兩台計程車，為需就醫的居家檢疫...

不受新冠疫情影響 草草戲劇節入園人數不減反增

嘉義縣在地劇團阮劇團主辦的第12屆草草戲劇節昨天下午完美落幕，因應新冠肺炎疫情，阮劇團將室內演出的青少年劇場延期舉辦，雖...

熱門新聞

全國第二資深里長伯過世 里民擔架抬進投票所都要選他

科技公司員工確診新冠肺炎 同事心驚要求在家上班

網路瘋傳苗栗疑有新冠肺炎確診個案 警方要查假消息

空拍直擊／昔日旅遊景點首選 台灣民俗村的美麗與哀愁

抗疫重返崗位 新北20名退休護理師「防疫隊」來真的

雲林1人境外感染防疫破零 張麗善遺憾籲勿出國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。