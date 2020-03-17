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台南市議會訪美 將台灣在佛州打出名號

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議長郭信良（後排右四）、民進黨立委陳亭妃（後排左三）等人今天開記者會發表訪美成果。記者鄭維真／攝影
台南市議長郭信良（後排右四）、民進黨立委陳亭妃（後排左三）等人今天開記者會發表訪美成果。記者鄭維真／攝影

台南市議長郭信良及多名不分黨派議員、民進黨立委陳亭妃在上月赴美進行城市交流，返台健康自主管理14天後，今天開記者會發表城市外交成果，並把2月19日訂為台南市與奧蘭多友好姊妹市紀念日，將台灣在佛州打出名號。

郭信良表示，雖爆新冠肺炎疫情，但由於美國佛羅里達州州眾議會邀請，為了突破外交困境，仍在上月17到27日與立委陳亭妃及議員蔡秋蘭、蔡旺詮、趙昆原、陳怡珍、林志聰、許至椿、李中岑、吳禹寰、陳秋宏、李偉智、鄭佳欣、周麗津、沈家鳳等人訪美。

郭信良指出，這次訪美最大成果，為佛州州參議會及眾議會都通過加強台灣與佛羅里達雙邊關係決議文，展現對台灣的重視，並促成台南市與西柯汶納市討論締盟事宜。另外，2月19日造訪姊妹市奧蘭多市府時，也得到熱烈迎接，當天奧蘭多市府特地舉辦台灣日活動，奏台灣國歌，更把當日訂為兩市友好姊妹市紀念日，展現對台南的深厚友誼。

佛州的僑團在當地時常舉辦各項活動來宣傳台灣文化，甚至認養一座32公頃大的公園，設計標誌一律放上「台灣」字樣，出錢出力提升台灣的能見度。

陳亭妃說，過去她到美國演講，多半是來去匆匆，這次在駐邁阿密台北經貿辦事處長錢冠州及駐洛杉磯台北經貿辦事處長朱文祥安排下，見到美國的聯邦眾議員，並當面邀請他們來台，加深對台灣的認識。另外，她也會推動透過佛州在台經貿辦事處及駐邁阿密台北經貿辦事處，合作促進雙邊經貿發展，在佛州將台灣優質農產品打出名號。

奧蘭多 郭信良

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