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雲林家扶「蚵之女」吳宛蓉 文武雙全獲選全國自強兒童

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
吳宛蓉才華濭洋溢，不僅文章寫得好，獲選為小作家，武術功夫也一流，得獎連連。記者蔡維斌／攝影
吳宛蓉才華濭洋溢，不僅文章寫得好，獲選為小作家，武術功夫也一流，得獎連連。記者蔡維斌／攝影

雲林家扶中心受扶兒童吳宛蓉，不但音樂藝文樣樣精通，更打了一手虎虎生風的羅漢拳，文采作畫得獎連連，一身武藝更摘得武術后冠，是雲林難得一見文武雙全的才女，榮獲2020家扶全國自強兒童殊榮，來自海口的她一家靠著幫人串蚵殼為生，逆境成長，如今獲獎如蚵蚌歷經磨難產出彩亮的珍珠。

家扶榮譽委員許恆慈與雲林縣議員黃凱今天為她披上彩帶，頒贈獎座，象徵家扶無上榮耀，家扶社工細數她的才華，從作文、直笛、繪畫到操場上的賽跑球技，吳宛蓉所向披靡，文章曾刊載於國語日報，令人讚許的不只是她文藝才華，武術造詣更也表現傑出。

家扶主委陳燦燻、副主委李萬吉說，讀小五的吳宛蓉，家住四湖小漁村，隔代教養，與年近90歲的阿公阿嬤生活，平日靠幫人串蚵殼維生，家境清苦，也造就了她如蚵蚌外殼般堅韌的毅力，遇有困難都自力克服，剛強的她擁有一顆柔善的心，外剛內柔被譽為「蚵之女孩」，如今獲獎像是蚵蚌產出閃亮的珍珠，格外耀眼。

吳宛蓉阿公說，她從小很孝順不曾讓人擔心，幫忙照顧3歲妹妹，作完功課就幫忙串蚵殼，分擔家計，功課自理，學什麼都比別人快，寫文繪畫樣樣通，吹笛子、朗讀得獎不斷，縣長盃國術大賽更以金羅漢少林連環拳、羅漢化技、功夫扇武藝拿下好成績。

家扶中心特地將表揚會場佈置成蚵殼之家，面對眾人稱讚和獎勵，她以精彩武藝及笛音，表達謝意及對阿公阿嬤的愛，她自許會更努力完成父親未竟之夢。吳爺爺說，宛蓉的父親因生病，無緣一圓老師夢，宛蓉一直想要幫爸爸圓夢，以當一位好老師作為她的人生目標。

黃凱稱讚吳宛蓉是難得一見的才女，逆境向上，將來必有所成。

文武全才的雲林家扶受扶兒黃宛蓉（左三）榮獲全國自強兒童殊榮，今天由家扶中心表揚其孝心和才華。記者蔡維斌／攝影
文武全才的雲林家扶受扶兒黃宛蓉（左三）榮獲全國自強兒童殊榮，今天由家扶中心表揚其孝心和才華。記者蔡維斌／攝影
文武全才的雲林家扶受扶兒黃宛蓉（左三）榮獲全國自強兒童殊榮，今天由家扶中心表揚其孝心和才華。記者蔡維斌／攝影
文武全才的雲林家扶受扶兒黃宛蓉（左三）榮獲全國自強兒童殊榮，今天由家扶中心表揚其孝心和才華。記者蔡維斌／攝影
吳宛蓉和年近九十歲的爺奶相依為命，感情甚好，也很孝順。記者蔡維斌／攝影
吳宛蓉和年近九十歲的爺奶相依為命，感情甚好，也很孝順。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員黃凱為吳宛蓉披上彩帶象徵家扶最高榮譽。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員黃凱為吳宛蓉披上彩帶象徵家扶最高榮譽。記者蔡維斌／攝影
吳宛蓉才華濭洋溢，不僅文章寫得好，獲選為小作家，武術功夫也一流，得獎連連。記者蔡維斌／攝影
吳宛蓉才華濭洋溢，不僅文章寫得好，獲選為小作家，武術功夫也一流，得獎連連。記者蔡維斌／攝影
吳宛蓉才華濭洋溢，不僅文章寫得好，獲選為小作家，武術功夫也一流，得獎連連。記者蔡維斌／攝影
吳宛蓉才華濭洋溢，不僅文章寫得好，獲選為小作家，武術功夫也一流，得獎連連。記者蔡維斌／攝影
家住海口地區的吳宛蓉功課之餘都會幫阿公嬤串蚵殼，維持家計。記者蔡維斌／攝影
家住海口地區的吳宛蓉功課之餘都會幫阿公嬤串蚵殼，維持家計。記者蔡維斌／攝影

家扶中心 隔代教養 國語日報

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