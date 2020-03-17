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強！嘉市773個智慧巡邏箱 全由吳鳳科技大學師生打造

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市警局明天淘汰老舊巡邏箱，將啟動全市773個「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」。圖／市府提供
嘉義市警局明天淘汰老舊巡邏箱，將啟動全市773個「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」。圖／市府提供

嘉義市警局明天將啟動全市773個「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」，這套系統全由吳鳳科技大學「想飛科技團隊」的師生共同設計，團隊執行長詹明傑說，從開發、試辦到修正，耗時長達半年以上總算完成，師生皆感振奮，

詹明傑是吳鳳科大應用數位媒體系副教授，帶領系內、資工系等跨科系師生共同組成團隊，開發這套系統，獲得經濟部工業局「創業歸故里－創新創業競賽」季軍與網路人氣獎，團隊獲得的補助、獎金等共一百多萬元，捐給市警局安裝巡邏箱，讓警局可以免費裝設。

詹明傑說，「嘉e巡簽」的智慧巡邏箱採用NFC晶片，有別於一般縣市使用的QRCODE，不僅不易復製，晶片也採用256位元加密，並以壓克力隔板保護，員警登入M-Police系統後，打開「嘉e巡簽」APP，再刷一下巡邏箱即可，手機無論是Ios和Android版本都能使用。

「開發過程困難重重」他說，智慧巡邏箱納入全國首創的「守望」功能，員警刷完後，必須在附近守望、警戒至少5分鐘，回巡邏箱再刷一次，APP才會顯示完成巡簽，但每個巡邏箱的守望時間並不相同。

例如銀行內部雖然有巡邏箱，但營業時間過後無法進入，這時就要調整守望時間，還有舉辦大型活動時，該地的巡邏箱守望時間可能要拉長到30分鐘以上，另外稽查巡簽的人員不必守望，因此權限也要調整。

總共有773個巡邏箱，團隊都耗費大量時間一一克服，未來警局可以調整守望時間，若人員調動也可更改權限，每個巡邏箱也都清楚定位，警局的地圖系統更加精準。

他說，已有其他縣市警局來洽談合作，希望能開發智慧巡邏相，團隊也在嘉義市設立新創公司，除了讓校內畢業成員有好出路，嘉義人才也能留在故鄉，為嘉義智慧科技注入新活力。

嘉義市警局明天將啟動全市773個「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」，內含守望功能。記者李承穎／攝影
嘉義市警局明天將啟動全市773個「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」，內含守望功能。記者李承穎／攝影
嘉義市警局明天將啟動全市773個「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」。記者李承穎／攝影
嘉義市警局明天將啟動全市773個「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」。記者李承穎／攝影
嘉義市警局明天將啟動全市773個「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」。圖／市府提供
嘉義市警局明天將啟動全市773個「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」。圖／市府提供

嘉義 創業

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