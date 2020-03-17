捐發票送「富貴長壽」樹苗 下營區公所要居民疫期平安

為響應3月植樹月，台南下營區公所今天上午區公所正門口舉辦植樹節活動，示範好望角綠美化改造成果，邀請大家植樹月共同推動空地改造，營造綠美化環境的健康家園。

今天在區公所正門口舉辦「捐發票贈樹苗」植樹節公益活動，現場備有各300株的桂花與羅漢松供民眾索取。民眾只要捐贈1至3月份的發票2張，就能兌換1株苗木，每人限換1株，換完為止。

贈苗活動為了節能減碳，請參加民眾自備環保袋攜帶苗木，兌換苗木發票將全數捐贈慈善團體華山基金會下營愛心天使站。

區長姜家彬表示，「羅漢松」在傳統寓意是長壽、為家宅帶來安康吉祥；「桂花」亦有吉祥、榮華富貴寓意，「蟾宮折桂」更是進士及第的雅稱。

姜家彬說，目前國內武漢肺炎疫情尚未趨緩之時，建議民眾盡量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，除配合市府防疫措施，做好防疫工作外，更可共同來改造自家空地綠美化，種植公所贈送「富貴長壽」寓意之樹苗，一起平安度過這次疫情影響。

區長姜家彬表示，植樹月正是春暖花開好時節，區公所今年特別將原本下營商圈營前街絲綠道旁荒廢的台糖土地，透過市府好望角計畫，於植樹月前改造原本髒亂街角，以栽植朱蕉、變葉木、春不老、馬櫻丹等約2000株苗木，營造近300坪綠草地，提升環境品質及提供鳥類及蝶類等棲息空間，作為植樹月綠美化示範區。