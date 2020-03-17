雲林1人境外感染防疫破零 張麗善遺憾籲勿出國

雲林縣自疫情發生以來，一直保持零確診，但終在昨天破功，有人和家人本月初赴捷克及比利時等國旅遊，昨天回國在桃園機場發現發燒，經檢驗新冠肺炎陽性確診，馬上從機場被送到醫院，住進負壓病房收治，至於同行的另一名家人則仍在檢驗中。

雲林縣長張麗善今早證實這項確診消息，並對政府已一再呼籲不要出國，卻有人仍執意出國，結果造成感染，自己受害也影響更多人心惶惶，對此實令人感到遺憾。

張縣長說，雲林一直維持零確診，如今破零，但她仍強調這名確診是從機場直接送達醫院，接受嚴格隔離和治療，並未移轉到社區，請所有縣民不必過度恐慌，千萬一定要配合政府防疫政策，這段期間不管哪一個國家，最好都多不出國，以免自己危險也把危險帶回家。

張麗善今天重申所有公務員和學校師生務必嚴守國出禁令，大家偕手落實防疫，未來縣府將加強社區防疫，以免疫情擴散。