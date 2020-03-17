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螢火蟲季來臨 番路公興社區推賞螢遊程
嘉義縣大阿里山地區的螢火蟲已慢慢現身，梅山瑞里、阿里山山美及番路公興等地區民眾日前紛紛於臉書分享螢火蟲勝景，番路鄉公興社區發展協會理事長黃文鋒配合螢火蟲季，推出「螢火蟲生態探索」之旅，邀遊客漫步桐花步道、體驗上百隻螢火蟲身邊飛舞的夢幻景色。
黃文鋒表示，前幾天下雨地面潮濕，夏螢黑翅螢已陸續露面，但目前天氣還不夠暖和，螢火蟲只會在接近地面處活動，不同緯度、高度的最佳賞螢期不太一樣，公興社區螢火蟲的最佳賞螢時節預計為3月底至5月初，他推出的旅遊行程將帶領遊客抵達公興社區私藏景點。
報名遊客即日起至5月，每天下午6點半於台18線阿里山公路47.4公里的土匪山生態園區集合，由黃文鋒帶領、實地解說介紹土匪生態園區的自然生態及土匪山的由來，此外，民眾也能報名「與螢合影」由黃文鋒協助拍下遊客與螢火蟲合體的夢幻照片。
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