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「農會牌」商品不打價格戰 主婦：產品有保障較重要

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
新冠肺炎疫情持續，宅經濟發酵；台南鹽水農會新推出寬體意麵，銷售增加3成。記者謝進盛／攝影
新冠肺炎疫情持續，宅經濟發酵；台南鹽水農會新推出寬體意麵，銷售增加3成。記者謝進盛／攝影

近來台南市各農會紛紛推出「農會牌」系列產品拓展商機，台南市政府農業局輔導，不打價格戰，要以自有品牌塑造產品特色，累積口碑效應，爭取消費者青睞。

「現在消費者觀念逐漸在改變，低價不一定有效！」善化農會總幹事洪錦秀回憶去年要推出農會芝麻拌麵時，找配合麵家就找了6、7家，雖然麵條有該有Q軟水準，但調味包無感；換掉沙拉油，改以成本較高農會所契作的胡麻油，拌麵後口感香氣就是不一樣。

「東西好卡實在。」善化區陳姓主婦說，跟大賣場競品有的不到150元相較，農會4包特賣賣165元，價格沒優勢，甚至還略貴，但小朋友也愛吃，又是在地產品，只要產品有保障，「貴一點，無所謂。」

而鹽水農會「日曬意麵－寬麵」，貼近消費者需求；有別傳統意麵麵體，為創新波浪狀寬麵麵體，保有傳統手工意麵製麵工法，透過日曬增加麵體飽滿度及Q度，沸水滾煮時較不易糊掉，讓消費者能吃到美味又健康。

台南市政府農業局說，各農會近年除推自有商品，成功塑造品牌特色；如麻豆區農會大手筆將超市改裝融入文青元素，有如精品百貨，跳脫傳統超市紅海市場，營造本身賣場獨特性爭取潛在消費者青睞，正面效應持續發酵中。

新冠肺炎疫情持續，不少人改「在家煮」，台南善化農會芝麻拌麵銷售逆勢上揚。記者謝進盛／攝影
新冠肺炎疫情持續，不少人改「在家煮」，台南善化農會芝麻拌麵銷售逆勢上揚。記者謝進盛／攝影
麻豆區農會將超市改裝融入文青元素，有如精品百貨，跳脫傳統超市紅海市場。圖／取自麻豆農會臉書粉絲團
麻豆區農會將超市改裝融入文青元素，有如精品百貨，跳脫傳統超市紅海市場。圖／取自麻豆農會臉書粉絲團

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