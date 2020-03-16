聽新聞
test
0:00 / 0:00
「農會牌」商品不打價格戰 主婦：產品有保障較重要
近來台南市各農會紛紛推出「農會牌」系列產品拓展商機，台南市政府農業局輔導，不打價格戰，要以自有品牌塑造產品特色，累積口碑效應，爭取消費者青睞。
「現在消費者觀念逐漸在改變，低價不一定有效！」善化農會總幹事洪錦秀回憶去年要推出農會芝麻拌麵時，找配合麵家就找了6、7家，雖然麵條有該有Q軟水準，但調味包無感；換掉沙拉油，改以成本較高農會所契作的胡麻油，拌麵後口感香氣就是不一樣。
「東西好卡實在。」善化區陳姓主婦說，跟大賣場競品有的不到150元相較，農會4包特賣賣165元，價格沒優勢，甚至還略貴，但小朋友也愛吃，又是在地產品，只要產品有保障，「貴一點，無所謂。」
而鹽水農會「日曬意麵－寬麵」，貼近消費者需求；有別傳統意麵麵體，為創新波浪狀寬麵麵體，保有傳統手工意麵製麵工法，透過日曬增加麵體飽滿度及Q度，沸水滾煮時較不易糊掉，讓消費者能吃到美味又健康。
台南市政府農業局說，各農會近年除推自有商品，成功塑造品牌特色；如麻豆區農會大手筆將超市改裝融入文青元素，有如精品百貨，跳脫傳統超市紅海市場，營造本身賣場獨特性爭取潛在消費者青睞，正面效應持續發酵中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言