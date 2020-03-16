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疫情威脅改「自己煮」　善化鹽水麵品銷售夯

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
新冠肺炎疫情持續，宅經濟發酵；台南鹽水農會新推出寬體意麵，銷售增加3成。圖／台南市政府農業局提供
新冠肺炎疫情持續，宅經濟發酵；台南鹽水農會新推出寬體意麵，銷售增加3成。圖／台南市政府農業局提供

新冠肺炎疫情威脅，不少人改「在家煮」，帶動當前宅經濟發酵；台南鹽水農會新推出寬體意麵，銷售增加3成，善化農會芝麻拌麵，業績也成長3成，買氣強強滾。

「鹽水意麵」名聲響亮，鹽水農會把握優勢，經半年研發、改良，上月推出「日曬意麵－寬麵」，4入一袋原售價195元，即日起至3月底，優惠價160元，農會原預估每月約700箱（每箱48袋），換算後約3萬3600包。

當時新冠肺炎剛爆發，外界還擔心不易銷售，透過東森購物、蝦皮拍賣、yahoo奇摩超級商城、農會自有網站銷售，結果反逆勢上揚。

「估計至少多3成以上。」農會總幹事邱子軒說，目前忙趕工出貨，研判除產品獲消費者認同，跟當前疫情因素也有關；不少人擔心外食遭感染，改「在家煮」。未來除油蔥口味調味包，還將推出椒麻口味，增加消費者不同選擇。

而善化區農會相中消費者飲食習慣改變，去年新推出「善化芝麻拌麵」，經貿易商引入陸續於香港、加拿大上市，今年還前進大陸上海，另外在momo、udn買東西、家樂福線上購物、樂天等電商通路也上架。

善化農會總幹事洪錦秀說，去年上市時，農會把握機會透過直播，將產品與總統蔡英文「同框」，總統親手煮麵影音畫面，透過網路與媒體播放、分享，宣傳效果棒；農會從頭到尾沒花一毛廣告費。

「成長約3成...」洪錦秀指出，疫情以來銷售不降反升，詢問消費者，大都因改變飲食習慣減少外食而青睞；除芝麻拌麵，許多消費者也主動添購芝麻粉，希望強化免疫力，去年農會芝麻拌麵賣出約670萬包，今年迄今業績穩定上揚，可望持續創新高。

新冠肺炎疫情持續，不少人改「在家煮」，台南善化農會芝麻拌麵銷售逆勢上揚。記者謝進盛／攝影
新冠肺炎疫情持續，不少人改「在家煮」，台南善化農會芝麻拌麵銷售逆勢上揚。記者謝進盛／攝影
新冠肺炎疫情持續，宅經濟發酵；台南鹽水農會新推出寬體意麵，銷售增加3成。記者謝進盛／攝影
新冠肺炎疫情持續，宅經濟發酵；台南鹽水農會新推出寬體意麵，銷售增加3成。記者謝進盛／攝影
新冠肺炎疫情持續，不少人改「在家煮」，台南善化農會芝麻拌麵銷售逆勢上揚。記者謝進盛／攝影
新冠肺炎疫情持續，不少人改「在家煮」，台南善化農會芝麻拌麵銷售逆勢上揚。記者謝進盛／攝影

新冠肺炎 疫情

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