服務居家檢疫民眾就醫需求 嘉縣研擬推防疫計程車
嘉義縣政府今天舉行防疫應變會議，縣長翁章梁指示各機關落實洽公民眾量體溫、消毒，縣府也將招募兩台計程車，為需就醫的居家檢疫或隔離個案提供服務，並完成集中檢疫所準備，作為第二次違反隔離檢疫或隔離者的集中收治場所，相關細節尚在研擬。
嘉義縣政府表示，截至今天為止，嘉義縣通報共164例，163例已排除，1人檢驗中，但縣府團隊不敢輕忽，縣府日前公告清明連假4月2日至5日期間，縣內30座公私立納骨塔將不開放入塔，希望鄉民可提早前往掃墓，避免人潮。
針對各機關員工出國及各學校出國交流等事宜也已嚴加控管，非必要不能出國，衛生局代理局長趙紋華表示，民眾除了落實個人自主防疫衛生，也必須做好環境維護，使用過的口罩千萬不要亂丟，疫情期間避免出入公共場所，勤洗手才是最根本的防疫作為。
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