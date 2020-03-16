服務居家檢疫民眾就醫需求 嘉縣研擬推防疫計程車

嘉義縣政府今天舉行防疫應變會議，縣長翁章梁指示各機關落實洽公民眾量體溫、消毒，縣府也將招募兩台計程車，為需就醫的居家檢疫或隔離個案提供服務，並完成集中檢疫所準備，作為第二次違反隔離檢疫或隔離者的集中收治場所，相關細節尚在研擬。

嘉義縣政府表示，截至今天為止，嘉義縣通報共164例，163例已排除，1人檢驗中，但縣府團隊不敢輕忽，縣府日前公告清明連假4月2日至5日期間，縣內30座公私立納骨塔將不開放入塔，希望鄉民可提早前往掃墓，避免人潮。