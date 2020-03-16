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不受新冠疫情影響 草草戲劇節入園人數不減反增

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
來自日本的的啞劇團隊TARO，為避免民眾擔心，表演全程戴口罩、眼罩，並自開園表演到閉園皆遊走在園區各處清潔。圖／截取自草草戲劇節臉書粉專
來自日本的的啞劇團隊TARO，為避免民眾擔心，表演全程戴口罩、眼罩，並自開園表演到閉園皆遊走在園區各處清潔。圖／截取自草草戲劇節臉書粉專

嘉義縣在地劇團阮劇團主辦的第12屆草草戲劇節昨天下午完美落幕，因應新冠肺炎疫情，阮劇團將室內演出的青少年劇場延期舉辦，雖團客僅剩一團，但2周下來入場人數卻比去年多將近1千人，讓策展團隊非常驚訝，也感謝遊客對參與演出團隊的支持。

阮劇團行銷經理莊雅雯表示，今年為防止疫情，除了民眾進場前必須填寫旅遊史及量體溫，工作人員也在晚上進行全園區消毒，並將晚上表演的越南團隊「西貢新時代歌舞團」改至上午表演，意外讓更多民眾認識越南文化，民眾也很踴躍參與互動。

阮劇團長汪兆謙表示，雖然團客減少，但多了許多闔家出遊的家庭參與，本次約有60組團隊參與表演，適合全年齡欣賞，包含默劇、小丑演出等，每次表演約15至20分鐘，每天在3個不同時間表演1次，民眾可帶著輕鬆愉快的心情，看完演出繼續逛市集。

汪兆謙說，策展團隊希望能在社會風氣因疫情緊繃的狀態下，提供一個可以放鬆並欣賞來自全球表演團隊的地點，民眾也可到戶外放鬆心情，曬曬太陽增進免疫力。

莊雅雯表示，這次邀請的團隊中，有一組來自日本的啞劇團隊TARO，為避免民眾擔心，表演全程戴口罩、眼罩，並自開園表演到閉園皆遊走在園區各處清潔，身上也掛著「清潔中」布條，非常有趣。

來自日本的的啞劇團隊TARO，為避免民眾擔心，表演全程戴口罩、眼罩，並自開園表演到閉園皆遊走在園區各處清潔。圖／截取自草草戲劇節臉書粉專
來自日本的的啞劇團隊TARO，為避免民眾擔心，表演全程戴口罩、眼罩，並自開園表演到閉園皆遊走在園區各處清潔。圖／截取自草草戲劇節臉書粉專
嘉義縣在地劇團阮劇團主辦的草草戲劇節日前完美落幕，原預計今年入園人數會大幅減少，但卻比去年多將近1千人。圖／聯合報系資料照片
嘉義縣在地劇團阮劇團主辦的草草戲劇節日前完美落幕，原預計今年入園人數會大幅減少，但卻比去年多將近1千人。圖／聯合報系資料照片
草草戲劇節今年將晚上表演的越南團隊「西貢新時代歌舞團」改至上午表演，意外讓更多民眾認識越南文化。圖／截取自草草戲劇節臉書粉專
草草戲劇節今年將晚上表演的越南團隊「西貢新時代歌舞團」改至上午表演，意外讓更多民眾認識越南文化。圖／截取自草草戲劇節臉書粉專
嘉義縣在地劇團阮劇團主辦的草草戲劇節日前完美落幕，原預計今年入園人數會大幅減少，但卻比去年多將近1千人。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣在地劇團阮劇團主辦的草草戲劇節日前完美落幕，原預計今年入園人數會大幅減少，但卻比去年多將近1千人。記者陳玫伶／攝影

疫情 越南 新冠肺炎

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