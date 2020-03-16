不受新冠疫情影響 草草戲劇節入園人數不減反增

嘉義縣在地劇團阮劇團主辦的第12屆草草戲劇節昨天下午完美落幕，因應新冠肺炎疫情，阮劇團將室內演出的青少年劇場延期舉辦，雖團客僅剩一團，但2周下來入場人數卻比去年多將近1千人，讓策展團隊非常驚訝，也感謝遊客對參與演出團隊的支持。

阮劇團行銷經理莊雅雯表示，今年為防止疫情，除了民眾進場前必須填寫旅遊史及量體溫，工作人員也在晚上進行全園區消毒，並將晚上表演的越南團隊「西貢新時代歌舞團」改至上午表演，意外讓更多民眾認識越南文化，民眾也很踴躍參與互動。

阮劇團長汪兆謙表示，雖然團客減少，但多了許多闔家出遊的家庭參與，本次約有60組團隊參與表演，適合全年齡欣賞，包含默劇、小丑演出等，每次表演約15至20分鐘，每天在3個不同時間表演1次，民眾可帶著輕鬆愉快的心情，看完演出繼續逛市集。

汪兆謙說，策展團隊希望能在社會風氣因疫情緊繃的狀態下，提供一個可以放鬆並欣賞來自全球表演團隊的地點，民眾也可到戶外放鬆心情，曬曬太陽增進免疫力。