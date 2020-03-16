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台灣僅有的糖廠小火車 配合製糖延期行駛到清明節

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎尾糖廠是國內唯一還用五分車運蔗的糖廠，可愛的小火車緩緩穿越市區，嘟嘟嗚響，是許多鐵道迷的最愛，今年小火車行駛可望延至清明節。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠是國內唯一還用五分車運蔗的糖廠，可愛的小火車緩緩穿越市區，嘟嘟嗚響，是許多鐵道迷的最愛，今年小火車行駛可望延至清明節。記者蔡維斌／攝影

連日下雨影響，蔗田採收困難，國內唯二製糖的虎尾糖廠，決定把原訂3月底結束的製糖期，延至4月，這也是多年來首次延期，不過，對火車迷而言卻是好消息，因全國目前只剩虎尾還用小火車載運甘蔗，連國外電視節目都來採訪，製糖延期民眾可利用清明節連假，到虎尾欣賞今年小火車最後身影。

虎尾糖廠經理張西德表示，本季3個月的製糖期，原定本月31日結束，預計採收原料甘蔗25萬噸，生產2萬2500公噸砂糖，但受連日下雨造成田土鬆軟影響，重型甘蔗採收機無法進入蔗田採收，致每天運抵糖廠的蔗量不到一半，到昨天為止仍有約5萬噸原料甘蔗還沒採收。

張西德指出，本季製糖過程順利，產糖率也維持在預估的9%左右，因原料甘蔗尚未採完，所以可能被迫須延至4月初，比原定的製糖期延後約一周，若未來天氣穩定，本季製糖期可望在清明節後結束。

由於到虎尾遊糖都祕境、觀賞五分車的遊客愈來愈多，甚至最近國外一家電視，也到虎尾採訪小火車，除介紹台灣的製糖史，老外記者也親身體驗「追火車」的樂趣，在網路爆紅。

配合製糖延期，國內僅有的載運甘蔗五分車，也將行駛到清明節後，所以鐵道迷可以利用清明節連續假期，到虎尾來觀賞小火車，虎尾糖廠也將會加強沿途無柵欄平交道的安全，希望民眾遵守停看聽等安全守則，以保安全。

虎尾糖廠是國內唯一還用五分車運蔗的糖廠，可愛的小火車緩緩穿越市區，嘟嘟嗚響，是許多鐵道迷的最愛，今年火車行駛可望延到清明節。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠是國內唯一還用五分車運蔗的糖廠，可愛的小火車緩緩穿越市區，嘟嘟嗚響，是許多鐵道迷的最愛，今年火車行駛可望延到清明節。記者蔡維斌／攝影
滿載甘蔗的小火車緩緩駛進糖廠，是國內保有早年台灣製糖的運輸景象。記者蔡維斌／攝影
滿載甘蔗的小火車緩緩駛進糖廠，是國內保有早年台灣製糖的運輸景象。記者蔡維斌／攝影
滿載甘蔗的小火車緩緩駛進糖廠，是國內保有早年台灣製糖的運輸景象。記者蔡維斌／攝影
滿載甘蔗的小火車緩緩駛進糖廠，是國內保有早年台灣製糖的運輸景象。記者蔡維斌／攝影
除了小火車也有平面道路運輸，但今年受雨影響，採蔗量不足，所以製糖期將會延後。記者蔡維斌／攝影
除了小火車也有平面道路運輸，但今年受雨影響，採蔗量不足，所以製糖期將會延後。記者蔡維斌／攝影

甘蔗 清明節 鐵道迷

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