付出最快樂 企業家林玉柱捐贈台南市救護車

台南市龍鋒企業公司董事長林玉柱，今天捐贈消防局1輛救護車回饋社會。他說，幫助人是開心的事，希望利用這個機會拋硬引玉，讓大家一起來行善，做公益。市長黃偉哲說，感謝林玉柱先生回饋鄉里，倡行公益，希望藉此善行能夠拋磚引玉，讓這份愛心持續發光發熱，幫助更多需要幫助的人。

今天下午2點多，台南市消防局在在永華市政中心二樓前廣場，舉辦林玉柱捐助救護車用儀式，由黃偉哲代表接受，黃市長說，林董事長從事地方公益不遺餘力，曾於2018年8月捐贈救護車1輛給文賢消防分隊外，這次捐贈第2輛救護車給鹽行消防分隊，兩輛救護車價值560萬多，讓救護車在軟硬體設備更加完善。

龍鋒企業是台南市優質企業，主要生產汽機車車燈研發、產品行銷於全球各大洲，行銷於全球各大洲，取得DOT 、德國RW-TUV認證通過ISO-9001:2000、TS16949國際品質認證、CAPA、AQRP認證合格参與廠商，引進導入德商SAP ERP企業資源整合系統軟體，提昇公司整體競爭力。