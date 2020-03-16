張麗善取消外國參訪 呼籲廟慶活動縮小舉辦

雲林縣長張麗善原訂今年2、3月到國外參訪，因防疫取消行程，近日宮廟取消遶境活動，但友宮間的餐敘往來頻繁，張麗善呼籲廟慶縮小範圍，降低交叉感染風險。

疫情指揮中心昨天宣布，新增6例2019冠狀病毒疾病確診，確診者都有國外旅遊史。

張麗善告訴中央社記者，雲林縣政府仍維持不鼓勵公務人員在防疫期間出國，截至目前為止也未有人提出出國申請。

張麗善原訂今天率隊出發到日本參加東京食品展，張麗善今年1月考量到疫情嚴峻，宣布今年2月起縣府取消所有國外參訪行程，專注防疫工程。她希望民眾共體時艱，大家忍耐一下，避免出國旅行。

國內各宮廟相繼取消大型遶境活動，私下部分友宮拜會、聯誼餐敘依舊舉行。張麗善昨天受邀出席某宮廟平安宴，席間除了雲林縣內宮廟人員外，還有其他外縣市宮廟。

張麗善呼籲雲林縣宮廟舉辦平安宴或是廟慶等活動，出席人員盡量以雲林縣為主，避免群聚和交叉感染，廟慶活動可改為上香祭拜，向神明表達心意。

新北市長侯友宜今天上午宣布基於防疫需求，高中以下師生6月底前都避免出國。雲林縣教育處僅口頭宣導師生和學生家長盡量不要出國，學生出國競賽或交流將視個案逐一審查，張麗善臨時決定今天下午5時將召開應變會議討論細節，杜絕防疫破口。