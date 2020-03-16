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全國第二資深里長伯過世 里民擔架抬進投票所都要選他

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
賴正雄服務里民近半世紀，是許多里民非投不可的好里長。 圖／本報資料照片
賴正雄服務里民近半世紀，是許多里民非投不可的好里長。 圖／本報資料照片

嘉義市東區連任12屆過溝里長賴正雄本月14日過世，享壽81歲，他服務里民47年，曾多次獲頒內政部資深里長、嘉義市特優里長，休息時常盤腿而坐，認識的朋友、里民稱讚他軟骨稱他「軟腳」，他不僅是嘉義市最資深里長，也是全國服務年資第二資深的里長伯，里民好友得知他過世都直言不捨。

賴正雄服務里民近半世紀，累積不少精彩人生故事，更是許多里民非投不可的好里長，家人都說「他對里民比對家人更好」，17年前曾有1名生重病的8旬里民，堅持要去投票，最後是家人用擔架抬進投票所，並強調要投賴正雄、感謝他的服務。

嘉義市政府民政處長劉美鳳表示，賴正雄父親賴鐵枝里長任內過世，賴正雄接受里民請託接棒繼續服務，投身里長選舉，民國62年、32歲時就擔任里長，原為初陽里里長，99年里鄰調整後為過溝里，至今已連任12屆。

劉美鳳說，賴里長從小生活在過溝里，和街坊鄰居從小一起長大，對里內大小事瞭若指掌，平日待人誠懇、個性率直、平易近人，經常主動調解里內事件，深獲里民稱讚；他年輕時每當服務空閒，會在椅子上盤腿小憩，盤腿時還可將腿盤到脖子後，讓眾人驚訝他的骨頭這麼軟，因此稱他「軟腳」里長。

嘉義市選委會表示，依照地方制度法82條規定，村（里）長辭職、去職或死亡者，應自事實發生日起3個月內完成補選，本案待市府呈報後，將在3個月內依法完成補選。

嘉義 投票

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