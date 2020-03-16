台南屢傳居家檢疫者偷跑 市長嗆不吃蘿蔔就賞棍子

台南市不斷傳出有居家檢疫者偷跑，市長黃偉哲今天氣憤表示，在非常時期這種造成大家負擔行為很不應該；他說，「既然給蘿蔔不吃，居家檢疫或隔離者再違規，只好祭出棍子，不自律、就他律，不自愛、就没人愛」。

黃偉哲今天主持南化區公所重建新大樓落成，因先前有居家檢疫女子四處趴趴走，今又傳出歸仁陳姓男子居家檢疫才3天就落跑，黃偉哲表達強烈不滿，強調會要求重罰；而現有規定違反2次才會強制集中安置，「因為有的人很故意，這樣的規定，值得商榷，建議從嚴處理」。

黃偉哲呼籲居家檢疫、隔離民眾不要亂跑，防疫相關條例通過後已有補償機制，「每天給1000元，這都是全民納稅的血汗錢，卻還要違反規定，難怪犯眾怒」，呼籲鄉親配合規定待在家裡，「既有防疫包、社會關懷晨昏三定省又可獲得補償，真的不要再造成大家負擔了」。